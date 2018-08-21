В СФ призвали разобраться в деле об "усах Гитлера" на портрете губернатора

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Необходимо найти тех, кто нарисовал "усы Гитлера" на портрете губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, и разобраться, было ли это хулиганство с порчей имущества или целенаправленное оскорбление главы региона, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Ульяновские следователи ранее возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти после жалобы ульяновского губернатора Сергея Морозова на пост депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного в социальных сетях, где глава региона изображен в образе Адольфа Гитлера. При этом подозреваемых в деле пока нет.

"Следствие должно найти тех, кто это сделал, и разобраться, было ли это простое хулиганство с порчей имущества или же хулиган имел своей целью оскорбить (Морозова)", — сказала Афанасьева РИА Новости.

Она подчеркнула, что уже в соответствии с квалификацией преступления виновному должно быть назначено соразмерное наказание.