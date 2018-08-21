В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионных изменениях

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы проходят в Государственной думе, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Открыл и ведет слушания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ожидается, что в ходе слушаний выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов и другие.
В пресс-службе рассказали, что в общей сложности к законопроекту инициировали свыше ста поправок. 20 августа поправки озвучила "Единая Россия".
Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством. Как объяснили в кабмине, предполагаемые изменения позволят повысить в 2019 году пенсии неработающим пенсионерам в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию в двадцать тысяч рублей.
На сегодняшний день стандартный выход на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Соответствующий пенсионный возраст установлен еще в 30-х годах XX века. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Это обусловлено выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране сокращается, а число пенсионеров возрастает. В большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.