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Общество

В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионных изменениях

(обновлено: 15:40 21.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарламентско-общественные слушания на тему: Совершенствование пенсионного законодательства проходят в Государственной думе РФ. 21 августа 2018Парламентско-общественные слушания на тему: Совершенствование пенсионного законодательства проходят в Государственной думе РФ. 21 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы проходят в Государственной думе, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста
Всего в слушаниях принимают участие около 600 человек от всех российских регионов. Большинство депутатов также прервали свои отпуска для участия.
Открыл и ведет слушания председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ожидается, что в ходе слушаний выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов и другие.

В пресс-службе рассказали, что в общей сложности к законопроекту инициировали свыше ста поправок. 20 августа поправки озвучила "Единая Россия".

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством. Как объяснили в кабмине, предполагаемые изменения позволят повысить в 2019 году пенсии неработающим пенсионерам в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию в двадцать тысяч рублей.

Пожилой мужчина в китайском городе Чунцин. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по изменению в пенсионное законодательство. Глава государства подчеркнул, что граждане страны "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако президент призвал опираться на экономические оценки. По его словам, изменения нужны для сохранения пенсионной системы, чтобы она не лопнула в будущем. Путин добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Он также отметил, что необходимо выслушать все мнения. Однако президент призвал не опираться на оценки тех, кто пиарится на эту тему.

На сегодняшний день стандартный выход на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Соответствующий пенсионный возраст установлен еще в 30-х годах XX века. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Это обусловлено выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране сокращается, а число пенсионеров возрастает. В большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

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Общество
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rmgt1
Возьмем условного мужчину только что закончившим ВУЗ, возраст 23 года, до пенсии 65 лет он будет работать 40 лет и после выхода на пенсию будет жить еще 15 лет, до 80. Его зарплата 40 тысяч до вычета всех налогов и отчислений. В ПФ отчисляется 22% от ЗП или 8 800 руб ежемесячно. Первый вариант: эти деньги забирает ПФР и второй вариант он самостоятельно инвестирует их в различные инструменты под 15% годовых (вполне реальная цифра, может быть гораздо выше). Так вот, в первом случае ПФ обещает ему достойную пенсию в размере 15 600 руб в месяц или за 15 лет, выплатит ему 2,8 млн рублей. Во втором случае гражданин получает на выходе 348 млн. рублей единоразово, много куда можно потратить эти деньги, обеспечить всех детей и внуков на 3 поколения вперед, но если он захочет получать эти деньги ежемесячно, его "пенсия" будет 193 тысячи рублей. Спасибо тебе ПФР.
14:44
21.08.2018
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dato.22
Бедные какие они прервали отдых в отпусках у меня слезы пошли)))!!!! А то что пенсионеры работают на пенсиии от хорошей жизни??? Это не кого не интересует. Почитал их выступления это как надо потерять свое лицо чтобы с трибуны говорить 100 ложь как хорошо нам живется.
14:48
21.08.2018
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