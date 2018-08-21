Кудрин призвал вернуть индексацию пенсий для работающих

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин считает, что после окончания переходного периода повышения пенсионного возраста надо вернуться к индексации пенсий для работающих пенсионеров.

"Более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих (пенсионеров. — Прим. ред.). Поэтому я считаю, что в конечном счёте после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих", — сказал Кудрин, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию пенсионной системы.

По его мнению, региональные льготы для пенсионеров должны быть сохранены.

"Сейчас обсуждается вопрос о льготах на региональном уровне, которые предназначаются пенсионерам. Я считаю, что это нормальный вопрос, нужно, может, уточнить что-то, но в целом эти льготы могли бы быть сохранены", — сказал Кудрин.

Кроме того, глава Счетной палаты заявил, что решение о пенсионной реформе в нынешних реалиях приняло бы любое правительство. При этом он отметил, что можно обсуждать сроки, механизмы и другие формы социальной поддержки.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о его повышении обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.