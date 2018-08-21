МВД может начать платить вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция может начать платить деньги за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, которые их совершили, говорится в проекте приказа МВД на сайте garant.ru.

"Настоящее положение определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел России по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства", — говорится в пояснительной записке документа.

Согласно проекту, сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя или заместителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра МВД, свыше трех миллионов рублей — по решению министра.

"Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России <…>, которая привела к раскрытию преступления и(или) задержанию лиц(а), его совершивших(его)", — говорится в положении о назначении и выплате полицией вознаграждения.