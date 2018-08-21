МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гарантия повышения пенсий в России будет зафиксирована в двух законах, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Те изменения по индексации, по увеличению пенсий — они найдут отражение в этих двух законах, и законопроект, который является предметом нашего сегодняшнего рассмотрения, он как бы свяжется с теми параметрами, которые предусмотрены будут в двух бюджетах: основном, федеральном и бюджете Пенсионного фонда. Здесь никаких секретов и никаких недоговоренностей не останется <…>", — сказал Топилин на парламентских слушаниях на тему "Совершенствования пенсионного законодательства".
Изменения в законодательстве
Девятнадцатого июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Правительство поясняло, что благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут на тысячу рублей. К 2024 году ожидается, что выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Мнение президента
Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть.
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.