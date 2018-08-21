Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время парламентско-общественных слушаний на тему: Совершенствование пенсионного законодательства в Государственной думе РФ. 21 августа 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во время парламентско-общественных слушаний на тему: Совершенствование пенсионного законодательства в Государственной думе РФ. 21 августа 2018

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гарантия повышения пенсий в России будет зафиксирована в двух законах, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он заверил, что все расчеты будут прозрачными, "все будет видно и положено на бумагу".

"Те изменения по индексации, по увеличению пенсий — они найдут отражение в этих двух законах, и законопроект, который является предметом нашего сегодняшнего рассмотрения, он как бы свяжется с теми параметрами, которые предусмотрены будут в двух бюджетах: основном, федеральном и бюджете Пенсионного фонда. Здесь никаких секретов и никаких недоговоренностей не останется <…>", — сказал Топилин на парламентских слушаниях на тему "Совершенствования пенсионного законодательства".

Изменения в законодательстве

Девятнадцатого июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Изменения планируется сделать поэтапными с 2019 года. Нижняя палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут на тысячу рублей. К 2024 году ожидается, что выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Мнение президента

Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть.

Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.