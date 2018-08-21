Молодежный кубок UTLC Cup 2018 завершился победой чешской "Спарты"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Международный молодёжный кубок по футболу UTLC Cup 2018, проходивший в Москве под эгидой РФС, завершился победой чешской "Спарты", обыгравшей японскую "Иокогама Маринос" со счетом 1:0, сообщили организаторы турнира.

Решающий матч состоялся на "РЖД Арене", где в этот день проходил развлекательный фестиваль "ЛокоЛэнд", а также была организована прямая трансляция матча РПЛ "Крылья Советов" — "Локомотив" на экранах стадиона. Зрителями финального поединка стали более 2500 гостей фестиваля.

Всего за звание лучшей на турнире в течение пяти дней боролись восемь юношеских команд клубов Евразийского континента: итальянская "Рома", чешская "Спарта", немецкий "Гамбург", китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", белорусский БАТЭ, "Астана" из Казахстана, японская "Иокогама Маринос". Россию на турнире представлял московский "Локомотив".

Бронзовые награды завоевал немецкий "Гамбург", в матче за третье место взявший верх над "Ромой" в серии пенальти — 4:2 (основное время — 2:2). Молодежная команда "Локомотива" заняла по итогам плей-офф пятое место.

© Фото : пресс-центр UTLC Cup 2018 Участники Международного молодежного кубка по футболу UTLC Cup 2018 © Фото : пресс-центр UTLC Cup 2018 Участники Международного молодежного кубка по футболу UTLC Cup 2018

Молодежный турнир UTLC Cup был учрежден в 2017 году по инициативе АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) и ФК "Локомотив". В 2018 году к ним присоединилось АО "РЖД".

В церемонии награждения победителей приняли участие президент АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром, постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески, советник посла Чехии в России Петр Кружек, исполнительный директор ФК "Локомотив" Алексей Киричек, экс-нападающий сборной России и ФК "Локомотив" Руслан Пименов, экс-защитник сборной России и ФК "Локомотив" Дмитрий Сенников.