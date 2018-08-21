В Госдуме назвали идею возбудить уголовное дело за "усы Гитлера" странной

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Инициирование уголовного дела за разрисованный портрет не кажется уместным в современной России, тем более что в законодательстве РФ нет такого понятия, как "усы Гитлера", считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Вряд ли в мире можно найти человека, который хоть раз в жизни не нарисовал усы или рога на чьем-то портрете. Давайте просто каждый себя вспомним. И что, мы теперь все под подозрением? По уголовке пойдем? А если серьезно, то нет в законах такого понятия — "усы Гитлера", — сказал Горелкин РИА Новости.
По мнению политика, если губернатор оскорблен, он имеет право подать в суд, как любой другой гражданин.
"Инициировать уголовное преследование за разрисованный портрет — это опыт, который уже проходила и наша страна и, кстати, Германия не в лучшие свои годы", — заключил депутат.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов (СР) призвал Верховный суд России проанализировать правоприменительную практику и выпустить рекомендации по делам об оскорблении представителя власти.