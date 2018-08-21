В Госдуме назвали идею возбудить уголовное дело за "усы Гитлера" странной

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Инициирование уголовного дела за разрисованный портрет не кажется уместным в современной России, тем более что в законодательстве РФ нет такого понятия, как "усы Гитлера", считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Ульяновские следователи ранее возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти после жалобы ульяновского губернатора Сергея Морозова на пост депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного в социальных сетях, где глава региона изображен в образе Адольфа Гитлера. При этом подозреваемых в деле пока нет.

"Вряд ли в мире можно найти человека, который хоть раз в жизни не нарисовал усы или рога на чьем-то портрете. Давайте просто каждый себя вспомним. И что, мы теперь все под подозрением? По уголовке пойдем? А если серьезно, то нет в законах такого понятия — "усы Гитлера", — сказал Горелкин РИА Новости.

По мнению политика, если губернатор оскорблен, он имеет право подать в суд, как любой другой гражданин.

"Инициировать уголовное преследование за разрисованный портрет — это опыт, который уже проходила и наша страна и, кстати, Германия не в лучшие свои годы", — заключил депутат.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов (СР) призвал Верховный суд России проанализировать правоприменительную практику и выпустить рекомендации по делам об оскорблении представителя власти.