По Крымскому мосту с момента открытия проехали более двух миллионов машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Более двух миллионов транспортных средств проехали в обоих направлениях по Крымскому мосту с момента открытия автомобильного движения 16 мая, сообщила во вторник пресс-служба УПРДОР "Тамань" Росавтодора, в управлении которого находится инженерное сооружение.

Рекорд трафика был установлен на мосту через Керченский пролив в воскресенье, 12 августа, за сутки по нему проехали более 33 тысяч транспортных средств в обе стороны.

"С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали 2,028 миллиона транспортных средств в обе стороны", — говорится в сообщении.

Интенсивность движения в сторону Крыма в период с 16 мая по 20 августа превысила 1,065 миллиона автомобилей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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