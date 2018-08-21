На 185 станциях московского метро обновят таблички с названиями

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Таблички с названием станций московского метрополитена обновят на 185 станциях до конца текущего месяца, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"На 185 станциях метро обновят таблички с названием и актуальным временем работы станций. Современные указатели, выполненные в бренде "Московский транспорт", размесят при входах в вестибюли до конца августа", — сказал он.

Вице-мэр добавил, что таблички разработаны таким образом, чтобы помочь пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах. На остальных станциях новые таблички уже установлены.

Также Ликсутов напомнил, что на станциях появляются световые короба, отдельно стоящие конструкции, стелы, схемы и надписи с обновленным шрифтом и графикой. "В рамках программы обновления навигации на станциях метрополитена размещено более 60 тысяч новых элементов", — добавил он.