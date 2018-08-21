МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россияне в июле 2018 года немного снизили свои повседневные траты по сравнению с июнем — на 0,6%, тогда как расходы на продукты питания уменьшились гораздо сильнее — на 12,2%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В июле повседневные расходы россиян снизились всего на 0,6% по сравнению с июньскими показателями. Таким образом, с учетом официальной инфляции, равной в июле 0,3%, реальные траты семей уменьшились на 0,3%", — говорится в исследовании. При этом расходы домохозяйств на продукты снизились по сравнению с июнем гораздо значительнее — на 12,2%, до 7,348 тысячи рублей с 8,365 тысячи рублей.

Расходы на непродовольственные товары, напротив, возросли на 10,7% — до 8,609 тысячи рублей с 7,776 тысячи. "Вероятно, на показатели продолжает действовать сезонный фактор — многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. При этом они сокращают расходы на продукты, в частности, те, кто переезжает на дачу — за счет овощей, фруктов и ягод с собственного огорода", — отмечает "Ромир".

"Потребление же непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растет, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, в том числе, и солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования)", — добавляет холдинг.

По сравнению с показателями 2017 года индекс потребительской активности в июле также уменьшился, однако снижение составило незначительные 0,6%. "Если же брать реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян, то выясняется, что за последние шесть лет они не слишком отличаются друг от друга. Траты домохозяйств были гораздо ниже нынешнего значения индекса только в июле 2012 года", — отмечается в релизе.

Ситуация в регионах



По оценке "Ромир", в июле свои траты увеличили только жители Сибири и Дальнего Востока — рост составил 3,3%. Жители Северо-Западного и Приволжского федеральных округов сохранили расходы на уровне июня.

"Незначительное падение индекса показали Южный и Уральский федеральный округ — на 1,2% и 0,8%. Самое значительное уменьшение трат на повседневные товары произошло в Центральном округе — на 5,5%", — добавляется в исследовании.

В городах-миллионниках показатель уменьшился на 1,5%, в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек индекс потребительской активности по сравнению с июнем не поменялся. При этом жители городов с населением до 500 тысяч жителей сократили траты на 1,9%.

"Из представителей разных групп по уровню дохода наиболее значительно траты за месяц сократили люди со средними доходами. Их индекс потребительской активности снизился на 2,6%. Россияне с высокими доходами сократили повседневные траты на 1,3%. А вот группа с низкими доходами в июле, напротив, показала повышение потребительской активности — на 3,9%", — отмечает холдинг.

Исследование "Ромир" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.