В СССР хотели издать книгу, посвященную покушению на Ленина в 1918 году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Советское правительство планировало издать специальную книгу, посвященную совершенному в августе 1918 года покушению на Владимира Ленина, следует из архивных материалов, опубликованных на сайте Президентской библиотеки.

Оцифрованы подлинные документы уголовного дела — 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Ленина, а также директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

"Управление делами Совнаркома организовало тщательный подбор материалов, связанных с покушением на жизнь председателя Совета народных комиссаров В.И.Ульянова (Ленина). Просим вам все материалы-доклады, письма, телеграммы, резолюции, прокламации, статьи и пр. и пр. немедленно пересылать нам. Имеется в виду издание особой книги, посвященной этому событию", — говорится в одной из директив за подписью Бонч-Бруевича.

Адресаты директивы не указаны, но в другой директиве управделами СНК, содержавшей аналогичную просьбу, ее получателями были названы "все редакции, учреждения: государственные и партийные", а также отдельные лица.

Основную часть опубликованных материалов о покушении на Ленина составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей. Всего за время болезни Ленина было выпущено 36 бюллетеней. Первый был написан 30 августа 1918 года в 11 часов вечера, последний — 12 сентября в восемь вечера. Последний бюллетень снабжен припиской Ленина: "На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами".

Оцифрованные материалы дела также содержат серию снимков под названием "Инсценировка", когда на месте покушения 2 сентября 2018 года была воссоздана картина покушения на Ленина. Их сделал российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи.

Тридцатого августа 1918 года эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина после его выступления перед рабочими на заводе Михельсона в Москве. Ленин был тяжело ранен. В тот же день в Петрограде был убит глава местной ВЧК Моисей Урицкий; через несколько дней большевики объявили "красный террор".

Как отмечается на сайте Президентской библиотеки, "споры о том, что произошло 30 августа 1918 года, не утихают до сих пор". "Версии выдвигаются одна фантастичнее другой: пули, попавшие в Ленина, были отравленными; убийство "заказал" Яков Свердлов, метивший на роль вождя; это была инсценировка, чтобы начать красный террор, – Ленин договорился с чекистами, что те выстрелят в воздух, а он "театрально" упадёт на землю… Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов", — говорится в сообщении.