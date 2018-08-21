В СССР хотели издать книгу, посвященную покушению на Ленина в 1918 году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Советское правительство планировало издать специальную книгу, посвященную совершенному в августе 1918 года покушению на Владимира Ленина, следует из архивных материалов, опубликованных на сайте Президентской библиотеки.
"Управление делами Совнаркома организовало тщательный подбор материалов, связанных с покушением на жизнь председателя Совета народных комиссаров В.И.Ульянова (Ленина). Просим вам все материалы-доклады, письма, телеграммы, резолюции, прокламации, статьи и пр. и пр. немедленно пересылать нам. Имеется в виду издание особой книги, посвященной этому событию", — говорится в одной из директив за подписью Бонч-Бруевича.
Основную часть опубликованных материалов о покушении на Ленина составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей. Всего за время болезни Ленина было выпущено 36 бюллетеней. Первый был написан 30 августа 1918 года в 11 часов вечера, последний — 12 сентября в восемь вечера. Последний бюллетень снабжен припиской Ленина: "На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами".
Тридцатого августа 1918 года эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина после его выступления перед рабочими на заводе Михельсона в Москве. Ленин был тяжело ранен. В тот же день в Петрограде был убит глава местной ВЧК Моисей Урицкий; через несколько дней большевики объявили "красный террор".
Как отмечается на сайте Президентской библиотеки, "споры о том, что произошло 30 августа 1918 года, не утихают до сих пор". "Версии выдвигаются одна фантастичнее другой: пули, попавшие в Ленина, были отравленными; убийство "заказал" Яков Свердлов, метивший на роль вождя; это была инсценировка, чтобы начать красный террор, – Ленин договорился с чекистами, что те выстрелят в воздух, а он "театрально" упадёт на землю… Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов", — говорится в сообщении.