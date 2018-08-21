ГРОЗНЫЙ, 21 авг — РИА Новости. Рамзан Кадыров подарил иномарку жителю села Гелдаган Турпалу-Али Эстамирову, который своей машиной пытался преградить дорогу преступнику на "Мерседесе", сбившему полицейского в Грозном, сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Чечне Идрис Черхигов.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил передать слова благодарности за то, что помог нам, сделав все, что в твоих силах, несмотря на ущерб и риск, за то, что болеешь за свой народ, и передать машину в подарок", — заявил Черхигов, вручая ключи от автомобиля Hyundai Solaris, цитирует его местный телеканал " Грозный ".

Машину приобрел региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова, уточнил телеканал.

Эстамиров поделился подробности произошедшего. "Я ехал из Гелдагана в Грозный, когда в районе улицы Ханкальской в зеркале заднего вида увидел мчащийся автомобиль, который промчался, сбив на ходу полицейского. Увидев это, я попытался остановить преступника с помощью своего автомобиля, преградить ему путь, но он отбросил мою машину на обочину и помчался дальше", — рассказал он. Его автомобиль получил значительные повреждения, сам мужчина не пострадал.