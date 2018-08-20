В деле о покушении на Ленина нет никаких загадок, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, в которого 30 августа 1918 года стреляла эсерка Фанни Каплан, не содержат ничего загадочного, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Оцифрованные материалы дела включают, в частности, серию снимков под названием "Инсценировка", когда на заводе Михельсона была воссоздана картина покушения на Ленина. Их автором является российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи.
"В этой истории никакой загадки нет, не знаю, в чем там интрига следственного эксперимента. Я читал реальное архивное дело, там все понятно: она дала признательные показания, ее задержали на месте преступления, не было никаких сомнений в ее участии в этом покушении. Дело меня ничем не удивило. Ленин в тот период был очень уязвим. По нашему представлению, это лицо охраняемое, но на самом деле безопасности вождей в тот период уделяли недостаточно много внимания", — пояснил Михайлов.