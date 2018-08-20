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Общество

В деле о покушении на Ленина нет никаких загадок, считает эксперт

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ. Ленин. Архивное фотоВ. Ленин. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, в которого 30 августа 1918 года стреляла эсерка Фанни Каплан, не содержат ничего загадочного, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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© AP Photo
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Ранее Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала на своем портале подлинные материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина. Оцифрованы подлинные документы дела – 105 листов, — которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Оцифрованные материалы дела включают, в частности, серию снимков под названием "Инсценировка", когда на заводе Михельсона была воссоздана картина покушения на Ленина. Их автором является российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи.

© Президентская библиотекаМатериалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина
© Президентская библиотека
Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина

"В этой истории никакой загадки нет, не знаю, в чем там интрига следственного эксперимента. Я читал реальное архивное дело, там все понятно: она дала признательные показания, ее задержали на месте преступления, не было никаких сомнений в ее участии в этом покушении. Дело меня ничем не удивило. Ленин в тот период был очень уязвим. По нашему представлению, это лицо охраняемое, но на самом деле безопасности вождей в тот период уделяли недостаточно много внимания", — пояснил Михайлов.

© Президентская библиотекаМатериалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина
© Президентская библиотека
Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Игорь Зюбин
А если бы у нее был гранатомет?????......
21:19
20.08.2018
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Andrey Minin
"она дала признательные показания, ее задержали на месте преступления..."
Виновен или нет, преступник или жертва - может решить только суд. А его не было, расстреляли без суда. Пора восстановить историческую справедливость - заменить памятники Ленину на памятники Каплан!
21:02
20.08.2018
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