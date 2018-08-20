Удальцова вернули из больницы в спецприемник

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был госпитализирован на фоне голодовки, доставлен обратно в спецприемник для отбывания оставшегося срока ареста, заявила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.

Удальцова в воскресенье сообщила, что ее супруг был доставлен в 52-ю городскую больницу Москвы с предварительным диагнозом "обезвоживание". "Да, отвезли обратно в спецприемник", — сказала собеседница агентства в понедельник.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. После ареста, по словам Удальцовой, он перестал принимать воду и пищу. Мосгорсуд 17 августа признал законным его административный арест. Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.