Удальцова вернули из больницы в спецприемник

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был госпитализирован на фоне голодовки, доставлен обратно в спецприемник для отбывания оставшегося срока ареста, заявила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.
Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. После ареста, по словам Удальцовой, он перестал принимать воду и пищу. Мосгорсуд 17 августа признал законным его административный арест. Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.