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Общество

Эксперт объяснила достижение рекордного минимума безработицы в России

(обновлено: 18:00 20.08.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители на Ярмарке вакансий в Москве. Архивное фотоПосетители на Ярмарке вакансий в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Регистрируемая безработица, которая достигла в России исторического минимума, не является объективным показателем благополучия экономики, а низкие значения обусловлены в том числе сезонным фактором, заявила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, подчеркнув, что ситуация на рынке труда измеряется также уровнем заработной платы.

Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в России зафиксирован исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя (с 1991 года), состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.

"Это хорошая новость, но здесь есть элемент сезонности: август – это время, когда люди меньше всего заняты поиском работы. Если вы в деревне отдыхаете, то вы не приезжаете и не ищете работу. Поэтому уровень регистрируемой безработицы – это факт скорее администрирования, и в нашем случае с точки зрения благополучия экономики он мало о чем говорит", — заявила собеседница агентства.

По словам Малевой, когда экономически активное население приступит к трудоустройству в сентябре, возможно повышение показателей регистрируемой безработицы, но не радикальное. При этом она отметила, что более объективным критерием, который используется во всем мире, является показатель общей безработицы по определению Международной организации труда (МОТ). "Это люди, которые хотели бы работать, но ищут работу и не могут найти, а вовсе не те, которые пошли и зарегистрировались в государственную службу занятости. Работу можно искать, и особенно сейчас, когда все находится в интернет-пространстве, без помощи служб занятости", — отметила Малева.

Пенсионер за работой. Архивное фото
© Depositphotos / IgorVetushko
Орешкин: в России среди старшего поколения самый низкий уровень безработицы
Она напомнила, что безработица по уровню МОТ для России в настоящий момент составляет 4,8%.

"Мы вообще относимся к числу стран с низким уровнем безработицы, потому что даже когда мы оставались в районе 5% (по методологии МОТ) – это во всем мире считается фоновым уровнем и такая безработица социально приемлема. Сейчас мы видим, что возможно сокращение", — сказала эксперт.

Директор института также отметила, что ситуация на рынке труда измеряется одновременно двумя показателями – не только количеством безработных, но и заработной платой.

"За низкую безработицу на протяжении десятилетий мы платили низкой заработной платой. Потому что когда экономического роста нет, что-нибудь одно – либо высокая безработица, либо низкая заработная плата. Поэтому сказать, что низкая безработица – это так уж замечательно, мы сможем только тогда, когда увидим позитивную динамику заработной платы", — заключила она.

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