С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала на своем портале подлинные материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, в которого 30 августа 1918 года стреляла анархистка Фанни Каплан, сообщили РИА Новости в библиотеке.

"Оцифрованы подлинные документы уголовного дела, 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича", — говорится в материалах библиотеки.

© Президентская библиотека Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина © Президентская библиотека Материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина

Оцифрованные материалы дела содержат, в частности, серию снимков под названием "Инсценировка", когда на заводе Михельсона 2 сентября 2018 года была воссоздана картина покушения на Ленина. Их сделал российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи.

Как отмечает Президентская библиотека, основную часть материалов о покушении на Ленина составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей. "Всего за время болезни Ленина было выпущено 36 бюллетеней. Первый был написан 30 августа 1918 года в 11 часов вечера, последний — 12 сентября в восемь вечера. Все они оцифрованы Президентской библиотекой и представлены на ее портале", — информирует учреждение.

Последний бюллетень снабжен припиской Ленина: "На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами".