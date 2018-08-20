В ЕР предложили платить накопительные пенсии лицам предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В "Единой России" (ЕР) предложили выплачивать накопительные пенсии женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет, с такой инициативой выступила председатель регионального координационного совета сторонников ЕР в Татарстане Светлана Захарова.

"Те граждане, которые попадают под изменение пенсионной системы, они накапливали эту часть пенсии. Может быть, мы рассмотрим разморозку и (вариант – ред.) дать возможность людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли — с 55-ти лет женщины, а с 60-ти лет мужчины — получать эту часть пенсии", — сказала Захарова на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей ЕР в понедельник.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.