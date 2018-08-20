В ЕР предложили проводить диспансеризацию лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель секретаря Костромского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР) Иван Богданов предложил рассмотреть возможность ввести в РФ ежегодную бесплатную диспансеризацию для людей предпенсионного возраста.

"Нам нужно продумать обязательную ежегодную диспансеризацию людей с возраста предпенсионного", — заявил Богданов на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей ЕР в понедельник.

Он подчеркнул, что диспансеризация является одним из важных механизмов трудовой реабилитации, восстановления трудовых активов.

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