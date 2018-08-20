В России зафиксировали исторический минимум уровня безработицы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя (с 1991 года) зафиксирован в России, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек. Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя – с 1991 года", — заявил Топилин.

"Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов", — отметил глава Минтруда.

Он напомнил, что годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 784 260 человек.