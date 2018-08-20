В Кремле прокомментировали ситуацию с обращениями неизлечимо больных детей

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить, поступало ли главе государства обращение родителей неизлечимо больных детей с просьбой об обеспечении незарегистрированными в РФ лекарствами, но отметил, что Владимир Путин не оставляет такие обращения без внимания, и подобное письмо должно быть проработано по линии Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители неизлечимо больных детей написали открытое обращение к президенту с просьбой обеспечить их препаратами, которые не зарегистрированы в России – они предназначены для снятия боли и судорог. Авторы обращения отмечают, что в РФ нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в таких лекарствах.

"Мне неизвестно о том, что такое письмо поступало. Я не знаю, собственно, по каким каналам оно отправлялось, но, безусловно, президент всегда на такие вопросы реагирует и, безусловно, такое обращение будет проработано в первую очередь по линии Минздрава", — заявил Песков.