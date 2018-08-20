Фестиваль фейерверков в Москве посмотрели 700 тысяч человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около 700 тысяч человек посмотрели международный фестиваль фейерверков "Ростех", который завершился красочным шоу в Москве в воскресенье, сообщают организаторы фестиваля.
Фестиваль длился два дня. В нем приняли участие восемь команд из разных стран.
"По предварительным оценкам, за два дня пиротехническое шоу посмотрели около 700 тысяч человек (с учетом зрителей в парке и вокруг). Непосредственно Братеевский каскадный парк в дни фестиваля посетили более 300 тысяч человек. Фестиваль фейерверков "Ростех" подтвердил статус самого крупного фестиваля в Москве, который проводится на одной площадке", — говорится в сообщении оргкомитета, поступившем в РИА Новости.
По данным организаторов, еще почти 2 миллиона человек смотрели онлайн-трансляцию пиротехнического и мультимедийного шоу через сайты информационных партнеров фестиваля: МИА "Россия Сегодня", Яндекс, "ВКонтакте" и mos.ru.
Участие в фестивале приняли команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США, которые продемонстрировали зрителям последние разработки в области пиротехнических технологий. По итогам двухдневной конкурсной программы жюри определило победителей.
Главный кубок фестиваля завоевала команда из Словакии. Участники получили 550 баллов. "Мы счастливы принимать участие в таком масштабном фестивале. Все организовано на очень высоком уровне. Мы пытались показать очень зрелищное и красочное шоу. Судя по всему, нам удалось удивить зрителей", — приводятся в сообщении слова капитана команды-победителя Масара Любомира.
Второе место присудили Греции (510 баллов), третье с 500 баллами заняла команда США. Приз зрительских симпатий получила команда из Греции. Проголосовать за понравившуюся команду можно было с помощью смс. Средства от голосования будут перечислены благотворительным фондам — партнерам фестиваля ("Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера").
Следующий год будет юбилейным для фестиваля, и организаторы уже начали работу над новой программой, отмечается в сообщении.