МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что категорически против законодательного сокращения допустимого числа усыновляемых одной семьей детей до трех. Документ об ужесточении усыновления не был согласован ни с главой ведомства, ни с министерством просвещения, отметила она.

Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей.

"Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется. Разработка документа велась министерством образования и науки России, от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения.

Она отметила, что к подобным вещам необходимо подходить максимально взвешенно, "поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем вести диалог с экспертным сообществом".

"Мы надеемся подключить к этому процессу уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Юрьевну Кузнецова, а также представителей профильных комитетов Госдумы РФ и Совета Федерации, МВД, СК и Генеральную прокуратуру", — отметила министр.

По ее словам, законопроект, нацеленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно разрабатывается и содержит ряд мер, нацеленных на защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает. Еще раз отмечу, что пункт о сокращении не верен, не объективен и совершенно точно ему не будет места в законе. Наша задача — защитить детей и помочь приемным семьям, сделав процедуру усыновления максимально понятной и отвечающей интересам детей", — заключила глава Минпросвещения.