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Зажгли: команда Словакии победила на фестивале фейерверков в Москве

(обновлено: 12:52 20.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в МосквеСалют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Команда из Словакии завоевала главный приз Международного фестиваля фейерверков "Ростех", который два дня проходил в столичном Братеевском парке.

Всего за победное место боролись команды из восьми стран. В первый день свое мастерство показали команды из Австрии, Болгарии, Италии и США, во второй — из Андорры, Греции, Словакии и Великобритании. За техническими тонкостями выступлений пиротехников следило компетентное жюри международного класса. В него вошли титулованные специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии. Зрелищность шоу по заслугам оценили представители любительского жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"

"Восемь замечательных моментов, которые мы прожили за два дня, убедили нас, что в мире есть и добро, и волшебство", — сказал, оглашая победителей, российский композитор Игорь Крутой.

Он рассказал, что первое место, по мнению профессионального жюри, заняла команда Словакии Privatex Pyro. На втором и третьем расположились Греция (Nanos Fireworks) и США (Rozzi Fireworks). При этом греческая команда увезет с собой еще и приз зрительских симпатий, который она завоевала, по словам Крутого, "с огромным отрывом" от конкурентов, исполнив шоу под песню "Сиртаки".

Завершилось красочное шоу выступлением российской команды на внеконкурсной основе под "Катюшу" в рок-исполнении.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Организаторы шоу прогнозировали, что в этом году фестиваль посетит не меньше зрителей, чем в прошлом — 700 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости организаторы, точная итоговая цифра будет подведена в понедельник, но можно говорить, что зрителей собралось не меньше, чем в 2017 году.

Зрителями фестиваля стали не только те, кто смотрел шоу с трибун или в самом Братеевском парке. Зрители столпились на Братеевском мосту, со стороны парка 850-летия Москвы, и, конечно, смотрели его из прилегающих домов.

Выступление каждой команды шло по 12 минут: две минуты длилась так называемая "визитная карточка", во время которой шоу может исполняться только в цветах национального флага команды и под ее национальную музыку, еще 10 минут длилось само выступление.

В итоге за два дня красочных всполохов в небе набежало на 120 минут.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Партнерами фестиваля в этом году стали благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке прошло несколько благотворительных мероприятий.

К фестивалю Братеевский парк украсили скульптурами. Это семья белых медведей, "солнечный зайчик" с большим зеркалом, кот, слон и другие звери, созданные арт-директором и художником-экспериментатором Андреем Бартеневым.

Гостям была предложена обширная программа развлечений, спортивных и творческих мероприятий. Посетители могли сыграть в "Боссаболл" — волейбол на батуте, пройти надувную полосу препятствий, прокатиться внутри прозрачного резинового шара по бассейну, поиграть в летний керлинг. Для детей предложен гигантский бассейн с шариками, кинотеатр с мультфильмами, анимация и детская дискотека.

Перед самим праздничным фейерверком посетителей развлекали музыканты. В субботу — "Танцы минус" и "Чиж", в пятницу — группа "Звери".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПевец Вячеслав Петкун выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Певец Вячеслав Петкун выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Для гостей фестиваля была открыта лаунж-зона РИА Новости, где можно было отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов. В субботу здесь был проведен мастер-класс "Расскажи о добре миру" от "Школы медиаволонтера" МИА "Россия сегодня". "Школа медиаволонтера" — специальный проект МИА "Россия сегодня", инициированный в рамках поддержки агентством Года волонтера.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖители Москвы и гости столицы в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жители Москвы и гости столицы в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"
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