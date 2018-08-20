В России снизилась смертность от случайного отравления алкоголем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о сокращении смертности россиян от случайного отравления алкоголем на 20% после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, с 26 декабря 2016 года постановлениями Главного санитарного врача РФ была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами. Постановлением от 05.04.2018 года №28 данные ограничения были продлены на 180 суток, до 17 октября 2018 года.

"С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижается количество случаев отравления алкоголем в новогодние праздники. В новогодние выходные 2018 года число алкогольных отравлений уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а количество летальных исходов от отравлений – в 14 раз.