В Забайкалье назвали сумму выплаченных денег пострадавшим от паводка

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Забайкалье выплатило 238 миллионов рублей, полученных из российского бюджета, пострадавшим от наводнения жителям региона, сообщают забайкальские власти.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите наблюдался сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. Были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.

"В Забайкальском крае продолжается работа по выплате материальной помощи людям, которые включены в список как пострадавшие от наводнения. Из федерального бюджета получены средства в размере 238 миллионов", — говорится в сообщении.

По данным региональных властей, 2 тысячи 119 человек уже получили выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Сумма на эти цели составила 63,5 миллиона рублей.

Компенсацию в 50 тысяч рублей выплатили тем, кто утратил предметы первой необходимости и часть имущества. Эти деньги уже получили 1 524 забайкальца на общую сумму 76 миллионов рублей. А 985 граждан, полностью утративших имущество, получили компенсацию по 100 тысяч рублей. Общая сумма затрат на эти цели составила 98,5 миллиона рублей.

По данным властей, есть еще жители, претендующие на возмещение ущерба. Оценивается общая сумма, необходимая для выплат, завершается работа со списками.