МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года снизился на 3,3%, или на 17 рублей по сравнению с июнем и составил 496 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет", — добавляет "Ромир". Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал весной 2016 года: в марте того года средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля. В мае 2016 года показатель находился на уровне 497 рублей.
Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в июле уменьшился в Южном федеральном округе — на 7,6%, до 423 рублей. На Дальнем Востоке чек снизился на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (до 564 рублей). В Сибири показатель сократился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (до 415 рублей), на Урале — на 1,8% (до 436 рублей). В Центральном федеральном округе чек уменьшился на 0,3% и составил 599 рублей.
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.