Володин может встретиться с предложившими амнистию осужденных за репосты

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил возможность встречи с инициаторами письма от Mail.ru, посвященного вопросам декриминализации статей УК о репостах в социальных сетях, отметив, что необходимо изучить правоприменительную практику в сфере уголовной ответственности за репосты.

"Обращение получил, направил его руководителям профильных комитетов для изучения и подготовки своих предложений. Не исключаю, что, если потребуется, встречусь с инициаторами, которые обратились с этим письмом", — сказал Володин журналистам в субботу. "Нужно обобщить и изучить правоприменительную практику данного вопроса", — добавил он.

Политик подчеркнул, что поддерживает решение обратиться для изучения и обобщения правоприменительной практики в Верховный суд.

Mail.ru Group ранее направила в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображения. Также компания обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее), с целью недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем. Министерство юстиции Mail.ru Group просить выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и иных экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм.