В Москве в Парке Горького 25 августа откроется огромная детская площадка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Детская зона площадью почти два гектара, на которой будет находиться водная станция с каналами, дамбами и плотинами, откроется 25 августа в Парке Горького, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Двадцать пятого августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка — почти 2 гектара. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями", — написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр также отметил, что открытие детской зоны приурочено к 90-летию парка.