В Москве ко Дню города благоустроят около 80 парков

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Почти 80 парковых территорий будут благоустроены в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Программа благоустройства города в этом году достаточно обширна и идёт ускоренными темпами. Необходимо подчеркнуть, что в этом году мы отремонтируем около 80 парков и не только в центральной части города, такие как Фестивальный парк или Делегатский парк и другие центральные парки, но и парки за пределами центральной части. Это делается во всех районах города Москвы", — сказал Бирюков в субботу во время обхода парка в Южном Бутово.

Он заметил, что уже сейчас работы по благоустройству завершены в парке Митино, в Битцевском парке, Братеевском каскадном парке, парке 50-летия октября.

"В целом наша программа будет завершена в сентябре. Но мэром города лично контролируются все мероприятия, связанные с обустройством парковых территорий. Есть определённые обещания москвичам, и многие, практически все парки, будут обустроены буквально до Дня города", — уточнил заммэра.

Он рассказал, что не все из 80 парков будут одинаковы по архитектуре и дизайну, поскольку перед запуском работ все процессы обсуждались с жителями на "Активном гражданине", в ходе встреч с гражданами, и все их пожелания и предложения были учтены.

Так, к примеру, жители района Печатники обратились к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой ликвидировать свалку твёрдых бытовых отходов в районе берега Москвы-реки.

"Порядка 25 гектаров были завалены мусором. Мэр дал обещание в том, что эту свалку мы ликвидируем. Его поручение было выполнено в конце прошлого года. Свалка была полностью ликвидирована, собственник или арендатор, которому была предоставлена эта земля, не справился со своими обязанностями, город изъял у него участок. И теперь на этом месте по просьбе молодежи Москвы, создан, по сути дела, парк технических видов спорта, на достаточном удалении от жилого массива, где никому не мешает шум моторов автомобилей, мотоциклов, которые там будут присутствовать при проведении спортивных мероприятий. Мы создали великолепный парк, который в канун Дня города передадим москвичам", — рассказал заммэра.

Парк в Южном Бутово площадью более 150 гектаров также был обустроен, на его территории создана удобная пешеходно-тропиночная сеть, благоустроена территория вокруг пруда, куда запущено около 20 тонн различных видов рыбы, отметил он.