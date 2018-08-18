БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. Талданская участковая больница в Сковородинском районе Приамурья, где медики каждое утро были вынуждены "с толкача" заводить единственный автомобиль скорой помощи, получит новый транспорт, автомобиль УАЗ уже куплен, сообщают власти Приамурья.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медики села толкают автомобиль, чтобы он смог поехать, местные жители рассказали региональному информационному агентству "Амур.инфо" , что с машиной регулярно возникают проблемы и фельдшеры ходят по селу пешком. Пресс-служба правительства Амурской области сообщает, что новый УАЗ для Талданской участковой больницы уже куплен.

"Автомобиль УАЗ специальной комплектации для перевозки пациентов, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших стоимостью около 700 тысяч рублей приобретен за счет средств бюджета Сковородинского района",- информируют власти.

По данным пресс-службы правительства региона, участковая больница в 2016 году получала новый транспорт, но вскоре машина попала в аварию, тогда медикам выделили резервный транспорт и вот он "периодически выходил из строя".

"Подписаны акты приемки-передачи автомобиля, после чего его останется поставить на учет и все, можно эксплуатировать по назначению", — цитирует пресс-служба главу Сковородинского района Алексея Прохорова.