Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при сборе и покупке грибов, а также дал рекомендации по правильному их хранению, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ежегодно в России регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Хуже всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать меры предосторожности.

"Для предотвращения отравления необходимо все принесенные домой грибы в тот же день перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Также нужно выкинуть все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Также обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно", — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов; собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы; пробовать грибы во время сбора; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

В ведомстве рассказали, что при покупке уже собранных грибов важно помнить, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. "Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях… Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными", — уточнили в ведомстве. Кроме того, Роспотребнадзор не советует покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, а также если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей или вообще отсутствует информация о товаре.

Кроме того, ведомство обращает внимание россиян на то, что необходимо помнить перечень съедобных грибов, занимаясь заготовками. "Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.