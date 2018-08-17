В Москве ожидается туман

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о возникновении тумана в Москве в ночь на субботу.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета 18 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 17 августа на 18 августа 9…11 градусов, в центре 14…16 градусов, днём 18 августа 23…25 градусов… Неблагоприятные природные явления: ночью местами туман", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Гидрометцентр объявил на субботу "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности и тумана.