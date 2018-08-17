Милонов предложил запретить Facebook из-за страницы о легионе СС

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил коллегам по парламенту бойкотировать социальную сеть Facebook в знак протеста против "разморозки" страницы, посвященной участникам Латышского добровольческого легиона СС, и запретить Facebook, если соцсеть будет "продолжать в том же духе".

В одной из групп, посвященных фотографиям и рассказам о Латышском легионе и Латышских солдатах во время Второй мировой войны, созданной 3 года назад, были опубликованы сотни записей и размещено много архивных фотографий. На группу было подписано 3300 человек. Ранее социальная сеть Facebook закрыла страницу, однако после этого, по сообщениям СМИ, она была восстановлена.

"С началом парламентской сессии я обращусь ко всем депутатам Думы, независимо от партийности, с предложением бойкота сети в личном использовании. Помимо этого, надо найти рычаги воздействия на соцсеть, чтобы таких случаев не было в принципе. Будут продолжать в том же духе — запретим Facebook", — заявил Милонов РИА Новости.

Политик отметил, что намерен направить письма с соответствующим предложениям своим коллегам-депутатам.

"Эта американская соцсеть не только отказалась удалять страницу, посвященную "геройству" латышских эсесовцев, но и принесла официальные извинения ее авторам за "недоразумение", из-за которого она была на время заблокирована", — отметил политик.

По мнению Милонова, действия соцсети однозначно квалифицируются как "поддержка исторического ревизионизма и сочувствие нацизму". "Просто невозможно поверить, что такое может быть в 2018 году. Ко мне обратились представители патриотических организаций, различные религиозные общины — я проверил факты. Действительно — клуб поклонников СС официально существует и пользуется поддержкой Администрации сети",- заключил он.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

