Милонов предложил запретить Facebook из-за страницы о легионе СС

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил коллегам по парламенту бойкотировать социальную сеть Facebook в знак протеста против "разморозки" страницы, посвященной участникам Латышского добровольческого легиона СС, и запретить Facebook, если соцсеть будет "продолжать в том же духе".
"С началом парламентской сессии я обращусь ко всем депутатам Думы, независимо от партийности, с предложением бойкота сети в личном использовании. Помимо этого, надо найти рычаги воздействия на соцсеть, чтобы таких случаев не было в принципе. Будут продолжать в том же духе — запретим Facebook", — заявил Милонов РИА Новости.
Политик отметил, что намерен направить письма с соответствующим предложениям своим коллегам-депутатам.
"Эта американская соцсеть не только отказалась удалять страницу, посвященную "геройству" латышских эсесовцев, но и принесла официальные извинения ее авторам за "недоразумение", из-за которого она была на время заблокирована", — отметил политик.
По мнению Милонова, действия соцсети однозначно квалифицируются как "поддержка исторического ревизионизма и сочувствие нацизму". "Просто невозможно поверить, что такое может быть в 2018 году. Ко мне обратились представители патриотических организаций, различные религиозные общины — я проверил факты. Действительно — клуб поклонников СС официально существует и пользуется поддержкой Администрации сети",- заключил он.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.
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