В калининградском зоопарке выпустили в море спасенного весной тюленя

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море третьего спасенного этой весной тюленя, на этот раз в естественную среду обитания вернулась самка балтийского тюленя с ампутированной ластой, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Сам выпуск прошел невероятно стремительно. В отличие от двух предыдущих тюленей, которых выпустили в море в июле, эта самка не мешкала ни секунды. Едва открылась дверь транспортировочного вольера, она моментально устремилась к воде, отплыла метров на 10 и еще 5-7 минут держалась в зоне видимости, а потом ушла в море", — рассказала Михайлова.

Она добавила, что выпустили животное на отдаленном пляже Куршской косы. Несмотря на отсутствующую конечность, тюлень научился активно передвигаться, самостоятельно есть рыбу. Специалисты, занимающиеся спасением и реабилитацией тюленей, признали ее вполне способной выжить в естественных условиях. Росприроднадзор выдал зоопарку разрешение на возращение животного в природу.

Этого тюленя обнаружили люди на побережье 2 мая. После осмотра вызванные на место специалисты зоопарка приняли решение забрать его для лечения и реабилитации. У животного оказалась сложная неоперабельная травма ласты – перелом, вывих и порванные сухожилия. Консилиум ветврачей решил ампутировать покалеченную конечность.

По словам Михайловой, в этом году специалисты калининградского зоопарка вылечили, реабилитировали и возвратили в природу еще двух молодых балтийских тюленей. Все они были найдены на морском побережье людьми в обезвоженном, истощенном состоянии и с различными травмами.

Она отметила, что как бюджетное учреждение зоопарк по закону не имеет права тратить собственные средства на лечение изъятых из природы животных. Средства на выхаживание и реабилитацию тюленей перечислили люди. Из собранных за два с половиной месяца 79 тысяч рублей на покупку рыбы, медикаментов и оказание ветеринарных услуг для трех животных зоопарк потратил 73 тысячи рублей. На оставшиеся средства планируют купить корма для тюленей калининградского зоопарка.