В калининградском зоопарке выпустили в море спасенного весной тюленя

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море третьего спасенного этой весной тюленя, на этот раз в естественную среду обитания вернулась самка балтийского тюленя с ампутированной ластой, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
Она добавила, что выпустили животное на отдаленном пляже Куршской косы. Несмотря на отсутствующую конечность, тюлень научился активно передвигаться, самостоятельно есть рыбу. Специалисты, занимающиеся спасением и реабилитацией тюленей, признали ее вполне способной выжить в естественных условиях. Росприроднадзор выдал зоопарку разрешение на возращение животного в природу.
Этого тюленя обнаружили люди на побережье 2 мая. После осмотра вызванные на место специалисты зоопарка приняли решение забрать его для лечения и реабилитации. У животного оказалась сложная неоперабельная травма ласты – перелом, вывих и порванные сухожилия. Консилиум ветврачей решил ампутировать покалеченную конечность.
Она отметила, что как бюджетное учреждение зоопарк по закону не имеет права тратить собственные средства на лечение изъятых из природы животных. Средства на выхаживание и реабилитацию тюленей перечислили люди. Из собранных за два с половиной месяца 79 тысяч рублей на покупку рыбы, медикаментов и оказание ветеринарных услуг для трех животных зоопарк потратил 73 тысячи рублей. На оставшиеся средства планируют купить корма для тюленей калининградского зоопарка.