Депутат Мосгордумы заявил о снижении числа безнадзорных животных в городе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Количество безнадзорных животных в российской столице за шесть лет снизилось в 3 раза, сообщила депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова на пресс-конференции в пятницу.

"За последние шесть лет произошло снижение безнадзорных животных где-то в три раза. Тем не менее, это острая проблема, которая требует решения. Если говорить о путях решения: нам надо поменять свое отношение к животным", — сказала она.

Зотова отметила, что в городе наблюдается устойчивая динамика снижения численности безнадзорных животных. Так, по ее словам, с 2007 по 2014 год их стало меньше в 15 раз.

При этом она отметила, что в Москве с 2009 года работает 13 приютов для животных за счет бюджетных средств. Кроме того, около 20% животных в приютах столицы ежегодно находят себе дом.

Депутат также напомнила о необходимости принятия закона об ответственном отношении с животными, который на данный момент прошел первое чтение.

"Мы высказывали свою позицию о регистрации, чипировании, о правилах содержания, выгула, торговли, размножения, ввоза, вывоза животных и так далее", — сказала депутат.

Она также привала москвичей выбирать для стерилизации домашних животных проверенные клиники.

"Жители должны быть внимательны. Потому что если ветеринарный врач предлагает сделать стерилизацию животного в вашей квартире или на даче, конечно, это абсурд", — сказала депутат, добавив, что так поступают "недобросовестные ветеринары".