МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею либерализации наказания за экстремизм в интернете и считает, что этот вопрос надо решать законодательным путем, в обычном русле.

"Я поддерживаю идею либерализации этой статьи и считаю, что очень важно нам не расширять искусственно количество граждан с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь человека. Но нарушение конституционных норм здесь не усматривается… Здесь этот вопрос необходимо решать в абсолютно обычном русле через законопроектную деятельность",- сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли она обратиться в КС за разъяснениями по наказанию за репосты в соцсетях, поддерживает ли идею либерализации наказания за экстремизм в интернете.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ выступает за корректировку российского антиэкстремистского законодательства и обещает вскоре передать свои предложения по этому поводу в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В среду владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.