МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею либерализации наказания за экстремизм в интернете и считает, что этот вопрос надо решать законодательным путем, в обычном русле.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ выступает за корректировку российского антиэкстремистского законодательства и обещает вскоре передать свои предложения по этому поводу в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт (ОНФ).
В среду владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.