В Москве и области выявили около 150 фактов недолива топлива на АЗС

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полицейские выявили около 150 фактов недолива топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Москвы и Подмосковья, материалы проверки направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Проверка проводилась на фоне появившегося в начале июля сообщения Федерации автовладельцев России (ФАР) о массовом недоливе бензина на АЗС в России. По данным ФАР, около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. Согласно исследованию, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей — 19%. Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.

Позже в МВД сообщили, что руководством министерства взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на АЗС. В ведомстве подчеркивали, что только с 6 по 11 июля в результате проверок АЗС в Москве и области полицейские провели более 440 проверочных закупок. Было выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей.

"Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из территориальных органов МВД России по г. Москве и Московской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов недолива топлива при заправке автотранспортных средств на АЗС, расположенных на территории московского региона", — пояснила Волк.

Сотрудники проверили 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья. Для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория.

В итоге в Роспотребнадзор и Росстандарт направлены 147 материалов проверок, содержащих сведения об обмане потребителей и оказанию услуг ненадлежащего качества (статьи 14.4 и 14.7 КоАП). В ходе проверки полиция выявила 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%).

В МВД отметили, что мероприятия по профилактике правонарушений на топливном рынке продолжаются.