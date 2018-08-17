Ria.ru проведет трансляцию фестиваля фейерверков "Ростех"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сайт Ria.ru проведет прямую трансляцию фестиваля фейерверков "Ростех".

Мероприятие будет проходить два дня — 18 и 19 августа — в Братеевском каскадном парке в Москве. На фестивале свое мастерство покажут команды из Австрии, Болгарии, Италии, США, Андорры, Греции, Словакии и Британии.

Прямую трансляцию вечернего шоу можно будет посмотреть в субботу и воскресенье с 21:00 до 22:30 на сайте Ria.ru и в соцсетях агентства. Также будет работать СМС-голосование, по итогам которого победителям вручат приз зрительских симпатий. Средства от сообщений и часть дохода от продажи билетов направят на благотворительность.

Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля фейерверков "Ростех". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.