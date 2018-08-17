Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерство транспорта опубликовало новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, в которой нет запрета на перевозку детей в колясках, следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.

Ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России, которым, в частности, было регламентировано, что на территории подземки пассажирам запрещено перевозить детей в колясках. Это вызвало негативную реакцию: так, пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщала, что омбудсмен обратится в Минтранс за разъяснениями, так как считает, что эти меры избыточны. Позднее министерство заявило, что представит новую редакцию документа.

В обновленном документе остались нормы для бесплатного провоза пассажиром ручной клади: две единицы ручной клади, размер каждой из которых не более 120 сантиметров по сумме трех измерений.

Также остались пункты, согласно которым в метро запрещено бегать по эскалатору, траволатору, прислоняться к дверям в вагоне, мешать входу и выходу пассажиров, открывать двери вагона во время движения и остановок поезда, провозить зловонную ручную кладь, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, курить электронные сигареты, передвигаться на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах передвижения, кроме инвалидных колясок.