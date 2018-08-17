НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал решение о смягчении меры пресечения для обвиняемых по делу экстремистской организации "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы выпустил Дубовик и Павликову из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест. СПЧ приветствовал это решение.

"Вчера судом было принято решение освободить, изменить меру пресечения для Ани Павликовой и Маши Дубовик. Мне звонят журналисты и спрашивают: "Михаил Александрович, это вы добились? Совет?" Я отвечаю, что мы положили свою соломинку. Никто не знает, какая соломинка переломила горб верблюду", — сказал он.

Обращаясь к участникам выездного заседания СПЧ, Федотов призвал "класть свои соломинки" в решение общей задачи соблюдения прав человека в России.

Десять активистов движения "Новое величие" арестовали в марте этого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик в СИЗО якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН сообщили в связи с этим, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи нужды нет.