В Крыму предложили пустить поезд дружбы с Германией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов предложил после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив одним из первых пустить поезд дружбы Берлин-Москва-Симферополь.

"Мост построен. Пущен автомобильный транспорт. В следующем году построится железная дорога. С открытием железной дороги, я думаю, мы сделаем поезд дружбы Берлин-Москва-Симферополь. Однозначно, будет один из первых поездов. Это для нас очень важно налаживание дружеских взаимоотношений", — сказал Зырянов на встрече с немецкой делегацией, находящейся с визитом в Крыму.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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