МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приветствует изменение меры пресечения для обвиняемых по делу экстремистской организации "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, сообщается на сайте СПЧ.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы выпустил Дубовик и Павликову из СИЗО, смягчив меру пресечения на домашний арест.

СПЧ "приветствует решение суда о переводе под домашний арест обвиняемых по делу "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик", говорится в сообщении.

Десять активистов движения "Новое величие" арестовали в марте этого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик в СИЗО якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН сообщили в связи с этим, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи нужды нет.