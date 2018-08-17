Регионы перейдут на новую систему обращения с отходами к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Российские регионы до конца 2018 года должны выбрать оператора и завершить переход на новую систему обращения с бытовыми отходами, сообщил в пятницу журналистам в Тюмени глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Эта процедура завершится до конца 2018 года", — сказал Кобылкин.

Он отметил, среди регионов есть "передовики", а есть те, у кого процедура затянулась.

"Есть субъекты РФ, которые по тем или иным причинам пока не могут определить регионального оператора. Просто как бизнес его возможно в регионе не существует. Они будут формировать муниципальных региональных операторов", — добавил министр.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Ранее планировалось, что все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами.