Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать школьную форму

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам о том, на что стоит обратить внимание при покупке школьной формы для ребенка, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что она должна поддерживать комфортный для ребёнка микроклимат так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость.

"Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда… должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам", — подчеркнули в ведомстве.

Также специалисты Роспотребнадзора при покупке школьной формы призывают обращать внимание на состав ткани. По мнению специалистов, лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы.

Добавляется, что от изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие.

Кроме того, при покупке школьной формы следует правильно выбрать размер, одежда не должна быть слишком узкой и мешать движениям ребенка.

Также Роспотребнадзор подчеркивает, что цветовая гамма формы должна соответствовать правилам школы, также родителям не стоит забывать о предпочтениях самого ребенка.