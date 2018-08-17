Опрос: подготовка детей к школе обходится от 5 до 15 тысяч рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Подготовка детей к школе в России обходится родителям от пяти до 15 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного проектом "Дети Mail.ru".

"Половина участников опроса (52%) собирается потратить на подготовку детей к школе, включая все необходимое, от 5 до 15 тысяч рублей", — говорится в опросе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что среди обязательных покупок к 1 сентября большинство родителей назвали канцелярские принадлежности (91%), обувь (85%) и одежду (73%), школьную форму планируют покупать лишь две трети опрошенных (66%).

"На одежду (в том числе школьную и спортивную формы) 33% родителей собирается потратить 5–10 тысяч рублей, 15% отдадут 10–15 тысяч рублей. В 3–5 тысяч рублей планирует уложиться 25% опрошенных", — следует из материала.

По данным исследования, траты большинства мам и пап на детскую обувь не превысят пяти тысяч рублей, на канцелярские принадлежности –трех тысяч рублей.

Как отметили авторы опроса, отдельную статью расходов по-прежнему составляют цветы, 80% респондентов отметили, что в их школах букеты учителям дарит каждый ребенок, только каждый десятый (12%) ответил, что в их школе принято дарить один букет от класса.

"Покупки детских гаджетов в этом году в планах только у 13% родителей, но и они ограничатся лишь покупкой телефона. Три четверти родителей (76%) не планируют покупать детям никакую технику", — отмечается в опросе.

Авторы подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом 42% респондентов отмечают существенный рост цен на необходимые товары.

"Помимо покупки всего необходимого, родители помогают детям эмоционально подготовиться к началу учебного года. Половина опрошенных (54%) вместе занимаются и выполняют заданное на лето, а также обсуждают с ребенком будущий учебный год, чтобы уменьшить уровень стресса. Что же касается эмоционального состояния самих родителей, треть респондентов (32%) испытывает сильное волнение перед началом учебного года", — следует из материала.

В опросе приняли участие 7,5 тысяч родителей детей школьного возраста из Москвы (23%), Санкт-Петербурга (9%) и других регионов России (68%).