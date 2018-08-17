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Общество

"Я не коллектор". Директора школы убрали после отказа собирать долги за ЖКХ

(обновлено: 08:01 17.08.2018)
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© фото с личной страницы МатвеевойЭкс-директор школы Наталья МатвееваЭкс-директор школы Наталья Матвеева
© фото с личной страницы Матвеевой

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Наталья Матвеева из Челябинской области — педагог с двадцатилетним стажем, в прошлом году стала дипломантом всероссийского конкурса "Директор школы". А в этом — ее уволили за то, что она, по ее словам, отказалась собирать долги за ЖКХ с родителей и учителей. "Я не коллектор", — заявила Матвеева, но такой ответ управление образования не устроил.

Приказ об увольнении подписали 31 июля, за полмесяца родители и ученики завалили областное Министерство образования жалобами и просьбами вернуть учителя. Ведомство согласилось разобраться в скандальной ситуации и отправить в школу ревизоров. Сама Матвеева намерена обратиться в суд.

Работник столовой-пекарни. Архивное фото.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Поборы, прислуживание и безопасность

Наталья Матвеева сама окончила эту школу в небольшом моногороде Верхний Уфалей и всегда ей помогала, еще до того как устроилась сюда на работу. Директором была четыре года. Все это время, утверждает педагог, приходилось конфликтовать с городским управлением образования.

"В июле нам на почту школы пришло официальное письмо от начальника управления Ларисы Репеты со списком должников по коммунальным услугам. Там были родители учеников и коллеги. Начальник управления потребовала, чтобы я провела с ними работу. Но как? Во-первых, при чем тут я, школа и личные платежи учителей? А во-вторых, это противозаконно. Я не коллектор, чтобы предъявлять претензии своим работникам. Ответила, что заниматься этим не буду. Начались репрессии, и меня уволили", — говорит Матвеева.

Более того, по ее словам, это не единственное абсурдное требование, которое она отказалась выполнять. Так, в январе дирекция школы сделала паспорт безопасности. Собрали подписи заинтересованных ведомств, подготовили все акты.

"В управлении мне велели паспорт перешить, но не переделывать от начала и до конца, а поменять внутри некоторые акты и выдать их за действительные. Например, из объекта второй категории опасности школу превратить в объект третьей категории. Это значит, что на нас будут тратить меньше денег в организации безопасности, соответственно, на мои плечи ляжет  ответственность. Я сразу отказалась, хотя знаю, что многие в школах это сделали. Безопасность детей, видимо, сейчас никого не волнует, все переживают, как меньше денег потратить", — сетует экс-директор.

Верхний Уфалей, уточняет она, считается вымирающим. Градообразующее металлургическое предприятие в моногороде закрылось в 2017-м. Региональные власти пытаются предпринимать какие-то меры — недавно город получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

"Областные власти стараются реанимировать экономику, но пока безуспешно. Главный ресурс — люди. А они уезжают. Работы нет. Город бывших металлургов скоро превратится в деревню пенсионеров. И сфера образования сейчас — одно из немногих стабильных мест, поэтому педагоги откровенно боятся сделать что-либо против указаний руководства и часто выполняют приказы, которые идут вразрез с законом", — считает Матвеева.

Школа, где она была директором, — самая большая в городе, в ней 800 учащихся. Родители стремятся отдать детей именно сюда. Местные говорят, что Матвеева за четыре года вывела школу на такой уровень, о котором раньше приходилось только мечтать. Открыла несколько лабораторий, кадетский класс, сделала упор на курсы робототехники. За это удостоилась дипломов "Учитель года Сургутского района", "Меня оценят в XXI веке", медали "За службу образованию". А в этом году коллектив школы выиграл президентский грант. Более того, Матвеева также лично получила президентский грант как учитель физики.

Волшебный приказ

Несмотря на успехи, ее увольняют уже не в первый раз. В 2016-м после очередной комплексной проверки школы перед учебным годом директора пригласили в управление, поблагодарили и попрощались.

"Я поинтересовалась о причинах, ответ последовал такой: "А мы не обязаны вам их называть". Якобы я не слишком подчиняющийся человек. Общественность приняла это в штыки — родители обращались во все инстанции. Через неделю вышел приказ о моем восстановлении. На мой вопрос "что это было?" мне тоже не ответили", — вспоминает Наталья.

Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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По ее словам, второй раз все происходило по той же схеме — уволили по части 2 статьи 278 Трудового кодекса по решению учредителя. Эта статья не предполагает объяснения причин увольнения. "И все это в закрытом кабинете, из которого меня не выпускали, пока я не подпишу приказ", — добавляет педагог.

Осиное педагогическое гнездо

Министерство образования Челябинской области отмечает, что в учебном заведении сложились хорошие традиции, создававшиеся годами. Однако педагоги города говорят, что школа больше похожа на осиное гнездо, где жалят всех неугодных.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту РИА Новости, что 16 августа Лариса Репета собирала коллектив и уволила и. о. директора, которая поддерживала Матвееву. По свидетельствам источника, новым исполняющим обязанности назначили учительницу, которая когда-то уже была директором школы (в начале 2000-х), а потом пошла вверх по карьерной лестнице, возглавив управление образования. Правда, ненадолго: вскоре она вернулась в школу, но уже на должность учителя.

"Честно признаться, педагог этот с дурной репутацией. В школе есть несколько недовольных преподавателей, которые не хотели жить по правилам, нарушали их, за что Матвеева их наказывала — но в строгом соответствии с должностными инструкциями. В итоге они сформировали оппозицию и писали жалобы на Матвееву в управление по каждому чиху", — раскрывает тонкости собеседник.

Источник выдвигает свои версии насчет того, почему этот педагог захотел быть директором: "Ее сын в этом году окончил пединститут, нужно было устроить. А его не брали ни в одну школу города, может быть, из-за репутации матери, поэтому она решила сама стать директором и устроить к себе — в лучшее учебное заведение".

Школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По словам собеседника, кумовство есть и в управлении образования города. "Каждый раз, когда меняется начальник, он расставляет по должностям своих людей. Так вот, Матвеева — единственная, кто остался из старой команды. Есть информация, что в управлении собирали досье на Матвееву в течение двух лет. Любой ее промах фиксировался. И если в 2016 году общественность встала грудью за директора и ее восстановили, то в этот раз управление образования намерено идти до конца. Их не смущает ни шум в СМИ, ни жалобы родителей", — резюмирует источник.

Почему — не скажем

РИА Новости обратилось за комментарием в управление образования города, но главы Ларисы Репеты на месте не было. Секретарь уточнила, что сегодня (17 августа) ее уже не будет, а других специалистов, кто взаимодействует со СМИ, у них нет. По мобильному телефону начальник тоже была недоступна. В юридическом отделе управления сначала согласились помочь корреспонденту связаться с Репетой и попросили перезвонить, однако после трубку уже не взяли.

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В управлении отметили, что слова Натальи Матвеевой о долгах по ЖКХ не соответствуют действительности, но объяснить, по каким причинам директор уволена, отказались.

Ранее в региональных СМИ Лариса Репета комментировала, что на Матвееву поступало много жалоб от родителей, других педагогов и детей. При этом родительские комитеты писали в администрацию Челябинской области и просили восстановить директора школы в должности.

Позиция ведомств

В региональном Министерстве образования РИА Новости сообщили, что ведомство не занимается назначением и увольнением директоров школ — это задача руководителей местных профильных управлений. Однако только за две последние недели, по данным Минобразования, к ним поступило несколько обращений от родителей и педагогов школы по факту увольнения Матвеевой.

Сотрудники ведомства встретились с руководством города, директором школы, группой учителей и родителей. По итогам встречи в министерстве решили направить ревизора для детального разбирательства

"Задача министерства совместно с органами местного самоуправления — обеспечить нормальное функционирование  образовательного учреждения", — говорится в официальном ответе ведомства. Сама Наталья Матвеева намерена стоять до последнего: она предоставит документы в прокуратуру, трудовую инспекцию и суд. Если ее восстановят в правах, она готова  работать в школе даже после всех инцидентов и перепалок.

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
natalya2905
И это правовое государство?
08:22
17.08.2018
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Fedor Grojs
Видимо Репета не на своем месте, ей бы в коллектора!
08:23
17.08.2018
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