"Легендарная схема". В Cевастополе мошенник безнаказанно крадет авто

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. Несколько жителей Севастополя стали жертвами проходимца, на которого не может найти управу полиция. Арендуя приглянувшийся автомобиль или представляясь покупателем, мошенник исчезает вместе с чужой машиной. В правоохранительных органах разводят руками: нет преступного умысла, дело гражданское. И рекомендуют заявителям обращаться в суд. Почему пострадавшие автовладельцы уже полгода не могут добиться справедливости — в материале РИА Новости.

Виталий Чечеткин собирался продать авто и взять модель помощнее. Еще зимой он разместил объявление о своем "Мицубиси" на сайте "Авито". К марту нашелся покупатель, договорились, что он приедет на просмотр.

"Машина стояла на парковке моего загородного дома, там мы и встретились. Михаил К. (имя изменено) подробно изучил кузов, салон, заглянул под капот. Потом сел за руль и попросил прокатиться — чтобы проверить автомобиль в деле. Протянул мне пять тысяч, сказал, что, если все в порядке, поедем оформлять документы. Я открыл ворота. Больше не видел ни его, ни "Мицубиси", — рассказывает РИА Новости Чечеткин.

Несмотря на заверения Михаила по телефону, что его жене стало плохо и пришлось срочно отъехать, Виталий понял: нарвался на мошенника. Обратился в полицию. "В возбуждении уголовного дела мне отказали. Мотивировали тем, что преступный умысел не установлен: человека не могут найти и допросить, потому что по месту прописки он не живет. Посоветовали обратиться в гражданский суд", — говорит севастополец.

© Фото из личного архива Виталий Чечеткин © Фото из личного архива Виталий Чечеткин

Через некоторое время Михаил К. позвонил владельцу машины сам и потребовал сто тысяч за возврат автомобиля: "Якобы на медицинскую помощь его жене". Виталий отказался платить. Через знакомых он выяснил, что за три месяца на этого дельца только в его районе подали семь заявлений. "Результат у всех один: в возбуждении дела отказано", — недоумевает Чечеткин.

Осознав, что обманут не он один, в начале августа Виталий написал жалобу в прокуратуру на Гагаринский райотдел полиции Севастополя. "По решению прокуратуры дело отправили на доследование. Сначала обрадовался: думал, сейчас-то за жулика возьмутся, но новостей до сих пор никаких. Подал еще одно заявление, указав, что Михаил К. вымогал у меня деньги, но и по нему отказали", — разводит руками собеседник.

Он связался с другой жертвой афериста — Алексеем Одынцем. Тому не повезло еще больше: по его словам, Михаил К. завладел сразу двумя его автомобилями. "Я сдавал машины в аренду. Сначала он взял на несколько недель "Пежо", заплатил. Потом сказал, что ему нужен второй автомобиль. Паспорт и права при нем, прописка местная, есть жена и дети — я решил, что человек адекватный. Но ошибся. Вскоре он перестал привозить машину на еженедельный осмотр (это было прописано в договоре) и платить за аренду", — рассказывает РИА Новости Одынец.

© Фото из личного архива Алексей Одынец © Фото из личного архива Алексей Одынец

После первой угрозы Алексея обратиться в полицию Михаил К. появился. Правда, без денег и машин. "Написал расписку и отдал мне оригинал паспорта. Когда я снова попытался напугать его правоохранительными органами, он ответил: "Зря ты это затеял, мне ничего не будет". Тогда я не поверил, а теперь понимаю, о чем он. На заявление получил отказ, второе писали уже вместе с Виталием, но результат тот же: найти подозреваемого не удалось, а значит, и уголовное дело возбудить нельзя. Мафиози, что ли, какой-то или крышует его кто?" — других объяснений Алексей не находит.

"Закон бессилен"

Сами обманутые граждане утверждают, что разыскать мошенника не составляет труда. "Мы с Виталием обратились в службы такси — догадывались, что он сдает им авто в аренду. Там один из сотрудников сообщил, что Михаил К. работает у него. Заглянул в приложение, которое отслеживает машины: "Да, вот он на севере Севастополя выполняет заказ". Мы связались с МВД и попросили задержать Михаила и допросить, но нам сказали, что пока нет уголовного дела, они на это не имеют права. Самостоятельно его задерживать тоже запретили — попадем под статью. Какой-то замкнутый круг", — возмущается Одынец.

Другому пострадавшему удалось разыскать жену мошенника. "Я сдал Михаилу в аренду машину на неделю, больше ее не видел. По телефону он сначала отвечал: "Не переживай, на днях отдам", а потом пропал. В договоре была указана прописка и место фактического проживания. По первому адресу вообще не существует указанной в документе комнаты, по второму живет его супруга. Приехал, убедил ее связаться с мужем: оказалось, у него есть второй номер. Михаил ответил, что скоро вернет машину. Потом отключил и вторую трубку", — делится подробностями житель Севастополя Виктор Ефремов.

© Фото из личного архива Виктор Ефремов © Фото из личного архива Виктор Ефремов

Посоветовавшись с юристом, он подал гражданский иск. "Суд постановил вернуть мне автомобиль и возместить убытки за аренду. Еще 23 июля решение вступило в законную силу. С ним я обратился в полицию, чтобы они подключились и нашли мошенника. Однако после проверки полиция не обнаружила в его действиях состава преступления. Человек угнал уже на миллионы, делает это в открытую, а закон бессилен. Чудеса!" — удивляется Ефремов.

Пока пострадавшие писали заявления, Михаил К. зарабатывал на чужих авто. "Знакомый позвонил и рассказал, что недорого продается машина. Я собрал деньги по друзьям, приехал на встречу. Когда дошло до оформления документов, продавец заявил, что у него нет паспорта транспортного средства, где прописан собственник. А без этого документа машина не станет моей", — описывает ситуацию РИА Новости Александр Петровский.

Дело было поздним вечером, развозить деньги по заемщикам Александру не хотелось, и он согласился выкупить машину под расписку. "Миша клялся, что в течение недели ПТС появится. В таксопарке, куда он сдавал в аренду авто, его характеризовали положительно: много машин, свой автопрокат. В итоге я согласился", — вспоминает Петровский.

Однако ПТС продавец так и "не нашел", а через некоторое время и вовсе попросил вернуть машину — якобы не договорился с хозяином о выкупе. "Вместо нее он дал мне на время другую. Правда, через два месяца и у нее объявился хозяин — я, естественно, вернул. Миша дал третью. Я поставил ее в гараж, уже понимая, что, скорее всего, она тоже чужая. Но знакомый все-таки выпросил ее потаксовать: через два часа на дороге его остановил разъяренный хозяин. Я приехал, объяснил ситуацию, авто, конечно же, вернул. Теперь остался с одной распиской. Схема у парня, конечно, легендарная!" — иронизирует севастополец.

Убедившись, что в одиночку справедливости добиться сложно, обведенные вокруг пальца автовладельцы наняли юриста, чтобы подать коллективное заявление. "Первым ко мне обратился Виктор Ефремов. Если бы речь шла о единичном случае невозврата автомобиля по окончании аренды, отказ в возбуждении уголовного дела был бы обоснованным: это действительно нарушение гражданско-правового договора. Сначала я так и думал", — разъясняет РИА Новости юрист, бывший сотрудник уголовного розыска Денис Бегченков.

Однако после небольшого расследования он обнаружил еще одиннадцать заявлений на Михаила К. "Здесь речь уже явно идет о преступнике, умышленно угоняющем автомобили. Им должна заниматься полиция", — не сомневается Бегченков.

Тем не менее его не удивляет нежелание силовиков разобраться. "Мы называем это "постукраинский синдром". Из-за лени полицейские не проверили информацию о том, что заявлений на одного человека много, и рассматривали их по отдельности, не увидев общей картины. В случае Чечеткина они тоже уцепились за формальность, чтобы не возбуждать дело: он получил пять тысяч рублей и договорился с Михаилом К. о перерегистрации машины, то есть заключил устный гражданский договор. Хотя на деле это очевидный грабеж", — высказывает мнение юрист.

Сейчас он готовит материалы в прокуратуру для возбуждения дела, но на успех не рассчитывает. "Больше чем уверен — нам снова откажут. Тогда обратимся в суд, чтобы привлечь к ответственности конкретных должностных лиц за бездействие. В таком случае дело будет возбуждено уже по решению суда по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По самым скромным подсчетам, Михаил К. причинил людям ущерб на шесть миллионов рублей. Скорее всего, сумма значительно больше — это вполне тянет на особо крупный размер", — считает адвокат.

РИА Новости запросило комментарий у местной полиции. "В УМВД России по Севастополю в 2018 году заявлений по факту угона автомобилей, совершенного указанным гражданином (Михаилом К. — Прим. ред.), не поступало. Зарегистрировано семь материалов по фактам возможных мошеннических деяний. По всем вынесены отказные решения, утвержденные прокуратурой", — ответили в ведомстве. Других подробностей по поводу этого дела нам не сообщили.