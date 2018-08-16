Тюменские медики вылечили женщину с четвертой стадией рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Специалисты многопрофильного центра "Медицинский город" в Тюмени провели успешную операцию женщине, у которой был диагностирован рак шейки матки четвертой стадии, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Патология шейки матки была выявлена у женщины год назад в ходе профилактического осмотра, но она не стала проходить дополнительное обследование. "Недавно к нам поступила пациентка с жалобами на кровотечение и боль. Ей провели тщательное обследование и диагностировали рак шейки матки четвертой стадии…. (с осложнениями — ред.). Лечение в таких случаях крайне сложное, поскольку опухоль слишком распространена", — приводятся в сообщении слова заведующей гинекологическим отделением центра Натальи Яскевич.

Лечение женщины было начато с химиотерапии, после четырех курсов которой наметилась положительная динамика — опухоль уменьшилась в размерах. После этого медики провели пациентке ряд сложных операций, связанных с удалением тканей. "Благодаря проведенной операции, нам удалось вылечить пациентку от онкологического заболевания. Опухоль в малом тазу не визуализируется, отдаленные лимфоузлы не поражены", — уточнила Яскевич.

По данным областного департамента здравоохранения, сейчас женщина выписана в удовлетворительном состоянии, в профилактических целях ей предстоит пройти курса химиотерапии, после которых станет возможно проведение пластической операции для восстановления удаленных органов.

В пресс-службе департамента отметили, что в 2017 году в Тюменской области зарегистрировано 170 случаев рака шейки матки, из них 70% случаев – на ранней стадии. В 95% случаев, люди, которым диагностировали злокачественное новообразование на ранней стадии, излечиваются полностью.

Другие новости региона читайте здесь>>