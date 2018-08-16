Тюменские медики вылечили женщину с четвертой стадией рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Специалисты многопрофильного центра "Медицинский город" в Тюмени провели успешную операцию женщине, у которой был диагностирован рак шейки матки четвертой стадии, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Лечение женщины было начато с химиотерапии, после четырех курсов которой наметилась положительная динамика — опухоль уменьшилась в размерах. После этого медики провели пациентке ряд сложных операций, связанных с удалением тканей. "Благодаря проведенной операции, нам удалось вылечить пациентку от онкологического заболевания. Опухоль в малом тазу не визуализируется, отдаленные лимфоузлы не поражены", — уточнила Яскевич.
В пресс-службе департамента отметили, что в 2017 году в Тюменской области зарегистрировано 170 случаев рака шейки матки, из них 70% случаев – на ранней стадии. В 95% случаев, люди, которым диагностировали злокачественное новообразование на ранней стадии, излечиваются полностью.
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