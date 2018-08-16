В Выборге пожарные спасли из горящей квартиры четырех кошек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Пожарные в Выборге спасли в четверг из горящей квартиры четырех кошек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Школьной города Выборга поступило в 10.10 мск. На место происшествия выехали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей. В горящей квартире пожарные обнаружили нескольких кошек. Их спасали сотрудники пожарно-спасательной части № 52 Артем Ольгейзер и Виктор Гончаров.

"Не обнаружив пострадавших, мы начали тушить огонь, но вдруг увидели какое-то движение. Присмотревшись, мы поняли, что в квартире находится несколько испуганных прячущихся кошек. Нам удалось поймать их и вынести на улицу, где нас встретили двое ребят-подростков. Как оказалось, мальчики успели выскочить из квартиры, когда начался пожар. Они и рассказали нам, что в пожаре остались еще пять животных. И, пока наши коллеги продолжали заниматься ликвидацией пожара, мы обнаружили оставшихся кошек", — отметил пожарный Виктор Гончаров, слова которого приводятся в сообщении.

Всего пожарные вынесли на улицу восемь животных, не все из них были в сознании. "Один из лежащих котов вдруг шевельнулся. Мы сразу приступили к реанимационным действиям – очистили пасть и дыхательные пути, промыли водой и провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата. И кот очнулся", — отметил Гончаров.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС, к сожалению, удалось спасти только четырех кошек. Их передали хозяевам. Очевидцы уже выложили видео со спасением кота в социальной сети "ВКонтакте" с комментарием: "Когда "спасатель", это не профессия, а призвание".