Клишас не считает выходом из ситуации амнистию осужденных за лайки

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Амнистия осуждённых за лайки в соцсетях не станет выходом из ситуации, следует идти по пути анализа правоприменительной практики, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В первую очередь, необходимо обеспечить баланс конституционно-правовых ценностей – свободы слова и борьбы с экстремизмом. На мой взгляд, проведение амнистии не является решением в данной ситуации", — заявил Клишас РИА Новости.
По его словам, очевидно, что есть проблемы с применением норм уголовного законодательства, в частности, касающихся составов преступлений, предусмотренных статьями 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) Уголовного кодекса РФ.
"В связи с этим нужно провести детальный анализ практики правоприменения в каждом конкретном случае. По результатам мониторинга можно будет сделать вывод, какие дефекты правоприменения указанных статей имеются и как их нужно устранять", — полагает сенатор.
Проблема уголовного наказания "за лайки и репосты" была в очередной раз затронута в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Писатель и депутат Сергей Шаргунов тогда обратил внимание на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, однако в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до маразма и абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, но нужна и определенность в понятиях. В ОНФ в свою очередь сообщили, что проанализирует правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложит законодательные изменения.